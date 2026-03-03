شیخ عبداللہ بن زاید کی پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی کشیدگی اور دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

پیرس، 3 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اپنے ورکنگ دورۂ پیرس کے دوران فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور ژاں نوئل بارو سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کا جامع جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ باہمی شراکت داری کی گہرائی دونوں دوست ممالک کے مشترکہ عزم اور آئندہ مرحلے میں تعلقات کے افق کو وسعت دینے کی خواہش کی عکاس ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی و بین الاقوامی امور، بالخصوص مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ فضا پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر پرامن حل کی حمایت اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کے استحکام کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کہا کہ امارات-فرانس تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری کی ایک نمایاں مثال ہیں جو تعمیری اور نتیجہ خیز تعاون پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آنے والا مرحلہ خصوصاً اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے امید افزا مواقع فراہم کرتا ہے۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت سعید بن مبارک الحاجری، وزارتِ خارجہ میں توانائی و پائیداری کے اسسٹنٹ وزیر عبداللہ بلالہ، اور فرانس میں متحدہ عرب امارات کے سفیر فہد سعید الرقبانی بھی موجود تھے۔