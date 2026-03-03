اماراتی صدر اور یوکرینی صدر کی خطے میں فوجی کشیدگی پر ٹیلیفونک گفتگو

ابوظہبی، 3 مارچ، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج یوکرین کے صدر عزت مآب وولودیمیر زیلنسکی سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے میں فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب زیلنسکی نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی یوکرین کی جانب سے شدید مذمت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے ریاستی خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یوکرین کی یکجہتی پر یوکرین کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے فوجی کشیدگی کو روکنے اور تنازعے کے پھیلاؤ سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ اس کے علاقائی اور عالمی سلامتی و استحکام پر سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔