علاقائی حالات کے باعث اتحاد ریل کی خصوصی مسافر خدمات، 350 سے زائد افراد کو محفوظ منتقل کیا گیا

ابوظہبی، 4 مارچ 2026 (وام) — موجودہ علاقائی حالات اور سفری نظام میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے پیش نظر اتحاد ریل نے ایمرجنسیز، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سینٹر ابوظہبی کی نگرانی اور تعاون سے غیر معمولی مسافر خدمات فراہم کیں۔ اس اقدام کے تحت الظفرہ ریجن کے الغویفات اسٹیشن اور ابوظہبی کے الفایہ اسٹیشن کے درمیان خصوصی ریل خدمات چلائی گئیں۔
ان خدمات کے ذریعے مسافر ریل سروس کے باضابطہ آغاز سے قبل 350 سے زائد مسافروں کو محفوظ اور مؤثر انداز میں منتقل کیا گیا۔ یہ کارروائی بعض فضائی پروازوں کی عارضی معطلی کے بعد مسافروں کی منظم منتقلی کے لیے کی گئی۔
یہ آپریشن سعودی عرب کی متعلقہ حکام کے تعاون سے انجام دیا گیا، جس سے طریقہ کار میں ہم آہنگی پیدا ہوئی اور اعلیٰ ترین حفاظتی اور آپریشنل معیار کے مطابق عملدرآمد کو تیز بنایا گیا۔ یہ اقدام خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر قومی سطح پر مربوط ردعمل کا حصہ تھا۔
اس خصوصی سروس کو منظم اور محتاط طریقہ کار کے تحت انجام دیا گیا، جس کے لیے فوری طور پر منظور شدہ حفاظتی پروٹوکول اور ہنگامی منصوبے فعال کیے گئے تاکہ آپریشنز کو محفوظ اور ہموار بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تکنیکی اور انسانی وسائل بھی فراہم کیے گئے، جبکہ قومی ریلوے نیٹ ورک پر مال بردار خدمات معمول کے مطابق جاری رہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔
ایمرجنسیز، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سینٹر ابوظہبی کے ڈائریکٹر جنرل مطر سعید النعیمی نے کہا کہ یہ اقدام قومی نظام کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ علاقائی پیش رفت پر فوری اور مؤثر ردعمل دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ متحدہ عرب امارات کے قومی ریلوے نیٹ ورک کی اسٹریٹجک اہمیت اور مختلف حالات میں اس کی اعلیٰ کارکردگی، قابل اعتماد ہونے اور آپریشنل تیاری کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسافر سروس کو باضابطہ آغاز سے پہلے چلانا ادارہ جاتی لچک کی واضح مثال ہے، جس کے ذریعے دستیاب صلاحیتوں کو معاشرتی ضروریات کے مطابق بروئے کار لایا گیا، جبکہ طویل مدتی آپریشنل منصوبوں یا ملک کی لاجسٹک سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
اتحاد ریل کے چیف پراجیکٹس آفیسر انجینئر محمد الشحی نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر یہ خصوصی مسافر خدمات فراہم کرنا قابل فخر اقدام ہے، جو قیادت کی ہدایات کے مطابق ملک میں شہریوں اور رہائشیوں کے استحکام کو یقینی بنانے کی قومی کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام قومی ریلوے نیٹ ورک کی تکنیکی اور آپریشنل تیاری، آپریٹنگ نظام کی لچک اور قومی افرادی قوت کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، جس نے اعلیٰ کارکردگی اور مؤثر انداز میں خدمات فراہم کیں، جبکہ نیٹ ورک کی دیگر لاجسٹک سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ مسافروں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے مزید اضافی خدمات بھی شیڈول کی گئی ہیں اور متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں یہ آپریشن اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک فضائی ٹریفک بحال نہیں ہو جاتی اور پروازیں معمول کے مطابق شروع نہیں ہو جاتیں۔
یہ غیر معمولی اقدام اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ابوظہبی کا ردعملی نظام ادارہ جاتی ہم آہنگی اور ضرورت کے وقت فوری متبادل اقدامات کے فعال ہونے پر مبنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات موجودہ علاقائی حالات کے اثرات کو مؤثر انداز میں سنبھالنے اور اہم خدمات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔