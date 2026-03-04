شیخ عبداللہ بن زاید کی برلن میں جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات، دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

برلن، 4 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جرمنی کے ورکنگ دورے کے دوران وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ جوہان ویڈیفول سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع پر بھی غور کیا، جبکہ قابل تجدید توانائی، خوراک کی سلامتی، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے میدانوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات تعمیری تعاون کی ایک نمایاں مثال ہیں، جو استحکام کے فروغ اور خوشحالی کے مشترکہ وژن پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کی مسلسل ترقی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات جرمنی کے ساتھ مشترکہ تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے، خاص طور پر ایسے اہم شعبوں میں جو دونوں ممالک اور ان کے عوام کے لیے جامع ترقی اور پائیدار اقتصادی خوشحالی کو فروغ دیتے ہیں۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور خطے میں ایرانی میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جن کا ہدف متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک تھے۔ انہوں نے خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے، سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے اور سفارتی حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
اس موقع پر وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری، وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ وزیر برائے توانائی و پائیداری عبداللہ بلالہ، اور جرمنی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد العطار بھی موجود تھے۔