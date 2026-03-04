فجیرہ ایئرپورٹ اور سلام ایئر کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خصوصی چارٹر پروازوں کا آغاز

فجیرہ، 4 مارچ، 2026 (وام) --فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سلطنت عمان کی فضائی کمپنی سلام ایئر کے تعاون سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خصوصی چارٹر پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، تاکہ موجودہ علاقائی حالات کے پیشِ نظر اپنے وطن واپس جانے کے خواہشمند مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔
ایئرپورٹ کے مطابق یہ خصوصی پروازیں 4 اور 5 مارچ 2026 کو مسقط کے راستے چلائی جائیں گی، جو امارت فجیرہ کو پانچ اہم بین الاقوامی شہروں کالی کٹ، حیدرآباد، لکھنؤ، استنبول اور کراچی سے جوڑیں گی۔ ان پروازوں کی بکنگ براہِ راست سلام ایئر کی سرکاری ویب سائٹ یا مجاز ٹریول ایجنٹس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔
یہ شراکت داری فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ مشکل حالات میں انسانی ہمدردی کے تحت سفر کی ضروریات پوری کی جائیں اور مسافروں کو محفوظ اور ہموار سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ نے اپنی ایئرلائن شراکت داروں، گراؤنڈ ہینڈلنگ ٹیموں اور متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی تعاون کیا ہے تاکہ آپریشنز کو مؤثر بنایا جا سکے اور وطن واپسی کے سفر کے دوران مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ مختلف شراکت داروں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سفری ضروریات کی نگرانی کی جا سکے اور کسی بھی نئی پیش رفت پر فوری اقدامات کیے جا سکیں، جس سے متحدہ عرب امارات میں ایک قابلِ اعتماد اور مضبوط ہوابازی مرکز کے طور پر اس کی حیثیت مزید مستحکم ہو رہی ہے۔