شیخ محمد بن زاید اور امام الازہر کا رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور خطے کی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 4 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو امام الازہر ڈاکٹر احمد الطیب کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور دیگر کئی ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی۔
ڈاکٹر احمد الطیب نے کہا کہ ایسے اقدامات ریاستی خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس واضح موقف اور یکجہتی کے اظہار پر امام الازہر کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے تحمل سے کام لینے اور فوری طور پر فوجی کشیدگی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے اور مزید بگاڑ سے بچا جا سکے۔