متحدہ عرب امارات میں ادویات اور طبی سامان کا اسٹریٹجک ذخیرہ محفوظ اور کافی ہے: سعید الحاجری

دبئی، 4 مارچ، 2026 (وام) --وزیر مملکت اور امارات ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سعید بن مبارک الحاجری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں دواسازی کا شعبہ مکمل استحکام اور اعلیٰ سطح کی تیاری کے ساتھ کام کر رہا ہے، جبکہ ملک میں ادویات اور طبی سامان کا اسٹریٹجک ذخیرہ محفوظ اور مقامی مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایسی مؤثر پالیسیاں اور حکمت عملیاں اختیار کی ہیں جن کے ذریعے ادویات کا اسٹریٹجک ذخیرہ برقرار رکھا جاتا ہے، تاکہ شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے لیے ضروری ادویات مناسب مقدار میں اور طویل مدت تک دستیاب رہیں۔
سعید الحاجری نے کہا کہ دواسازی کی سکیورٹی کو مضبوط بنانا قومی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے ایک جامع اسٹریٹجک وژن کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد ہر صورتحال میں ادویات کی پائیدار دستیابی، اعلیٰ معیار اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ امارات ڈرگ اسٹیبلشمنٹ ایک پیشگی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے جو خطرات کے جائزے اور ہنگامی منصوبہ بندی پر مبنی ہے، جس سے ملک کے دواسازی نظام کی تیاری میں اضافہ اور اس پر عوامی اعتماد کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
امارات ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فاطمہ الکعبی نے کہا کہ دواسازی کا شعبہ اعلیٰ درجے کے استحکام اور تیاری کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں ادویات اور طبی سامان کی مسلسل اور طویل مدتی دستیابی اعلیٰ معیار اور حفاظتی تقاضوں کے مطابق یقینی بنائی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ مانیٹرنگ کرتی ہے اور فیکٹریوں، گوداموں اور ذخیرہ کرنے کی سہولیات میں ادویات کی نقل و حرکت اور ذخائر کی نگرانی اپنے اسٹریٹجک شراکت داروں کے ساتھ مربوط نظاموں کے ذریعے کرتی ہے۔ اس عمل سے ضروری ادویات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنتی ہے اور اہم طبی مصنوعات کی کسی بھی ممکنہ کمی کو روکا جاتا ہے۔
ڈاکٹر فاطمہ الکعبی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں دواسازی کی سپلائی چین معمول کے مطابق کام کر رہی ہے اور طبی مصنوعات کی دستیابی کے موجودہ اشاریے مستحکم اور اطمینان بخش ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی کو مؤثر پیشگی منصوبہ بندی اور وزارت صحت و روک تھام، متعلقہ اداروں اور نجی شعبے کے ساتھ مضبوط شراکت داری کا نتیجہ قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دواسازی کی سکیورٹی متحدہ عرب امارات کے صحت کے نظام کے بنیادی ستونوں میں شامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ مستقبل پر نظر رکھنے والی حکمت عملی کے تحت ادویات کی پائیدار فراہمی اور صحت کے شعبے کو ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھنے پر کام کر رہی ہے۔