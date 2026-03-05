شیخ عبداللہ بن زاید کی متعدد وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ٹیلیفونک رابطے کیے جن میں خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ رابطے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور کئی برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں کیے گئے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی، عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی، انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو، میکسیکو کے سیکرٹری خارجہ خوان رامون دے لا فوینتے، لبنان کے وزیر خارجہ و مہاجرین یوسف رجی، جنوبی افریقہ کے وزیر بین الاقوامی تعلقات و تعاون رونالڈ لامولا اور یونان کے وزیر قومی دفاع نیکوس ڈینڈیاس سے گفتگو کی۔
ٹیلیفونک رابطوں کے دوران موجودہ کشیدگی کے علاقائی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات کے علاوہ بین الاقوامی تجارت، توانائی کی سلامتی اور عالمی معیشت پر اس کے ممکنہ منفی مضمرات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید اور متعلقہ وزراء نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر ایران کے میزائل حملوں کی شدید مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے نشانہ بننے والے ممالک کے حقِ خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کے حق کی بھی توثیق کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے وزراء کے موقف اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ملک میں مقیم تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
گفتگو کے دوران وزراء نے اس نازک مرحلے میں کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا، اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے سیاسی حل اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔