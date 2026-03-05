متحدہ عرب امارات کی ترکیہ پر ایرانی میزائل حملے کی کوشش کی شدید مذمت

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ ترکیہ کو ایرانی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو ترک سرزمین تک پہنچنے سے قبل ہی کامیابی سے تباہ کر دیا۔
متحدہ عرب امارات نے اس اقدام کو سنگین اشتعال انگیزی، ریاستی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ حملوں کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلانا تمام قانونی اور سیاسی اصولوں کے تحت قابل مذمت ہے۔ بیان کے مطابق یہ ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو کشیدگی کم کرنے کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور خطے میں تناؤ میں مزید اضافہ کرتی ہے۔