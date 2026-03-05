صدر شیخ محمد بن زاید اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم تاریق رحمان سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے امارات کی خودمختاری، سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے ساتھ اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
شیخ محمد بن زاید آالنہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں بنگلہ دیش کے حمایت یافتہ موقف پر وزیر اعظم تاریق رحمان کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے علاقائی و عالمی سلامتی پر ممکنہ سنگین اثرات سے بچنے کے لیے فوری طور پر فوجی کشیدگی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اختلافات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔