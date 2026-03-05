صدر شیخ محمد بن زاید کو نیدرلینڈز کے وزیر اعظم کا ٹیلیفون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو مملکت نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے میں حالیہ سنگین عسکری اور سکیورٹی پیش رفت اور ان کے علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نیدرلینڈز کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایران کے کھلے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ نیدرلینڈز نے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے خلاف ایران کے حملوں پر شدید احتجاج اور مذمت ریکارڈ کرانے کے لیے ایرانی سفیر کو طلب کیا ہے۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں نیدرلینڈز کے حمایت یافتہ موقف پر روب جیٹن کا شکریہ ادا کیا۔