صدر شیخ محمد بن زاید کی لیبیا کے وزیر اعظم سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 5 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے لیبیا کی قومی اتحاد حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عبدالحمید الدبیبہ نے ایرانی حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے ریاستی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور علاقائی سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں لیبیا کے حمایت یافتہ موقف پر عبدالحمید الدبیبہ کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں فوجی کشیدگی کے فوری خاتمے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے سیاسی و سفارتی ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔