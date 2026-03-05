متحدہ عرب امارات کی جی سی سی–یورپی یونین وزارتی اجلاس میں شرکت

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جو 5 مارچ 2026 کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں جی سی سی ممالک کے خلاف ایرانی جارحیت اور اس کے علاقائی و عالمی اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس کی مشترکہ صدارت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی، جو جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ اجلاس کے چیئرمین بھی ہیں، اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس نے کی۔
اجلاس کے دوران وزارت خارجہ میں وزیر مملکت لانا نسیبہ نے ایران کے بلاجواز، بلااشتعال اور غیر قانونی حملوں کی مذمت پر یورپی شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ امارات نے ایک ہزار سے زائد ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کو کامیابی سے ناکام بنایا جن کا ہدف زیادہ تر شہری بنیادی ڈھانچہ تھا۔
لانا نسیبہ نے امارات کی خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی جاری خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی اولین ترجیح اپنی سرزمین پر موجود تمام افراد، بشمول شہریوں، رہائشیوں اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین، کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، جن میں بڑی تعداد یورپی شہریوں کی بھی شامل ہے۔
انہوں نے اجلاس کے شرکاء کو موجودہ بحران کے دوران غیر ملکی شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امارات کی وسیع کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر کئی یورپی وزرائے خارجہ نے یورپ سے آنے والے ٹرانزٹ مسافروں کو بحفاظت ان کے آبائی ممالک پہنچانے میں امارات کے قریبی تعاون کو سراہا۔
وزیر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ سفارتی راستوں کو ترجیح دیتا رہا ہے اور مکالمے و سفارت کاری کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ امارات اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنی خودمختاری کے دفاع اور اپنی سرزمین پر موجود افراد کے تحفظ کے لیے اپنے فطری حقِ دفاع کو محفوظ رکھتا ہے۔
انہوں نے موجودہ بحران کے تناظر میں یورپی یونین اور جی سی سی کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر لانا نسیبہ نے کہا کہ خطہ اس وقت مستقبل کے دو مختلف تصورات کے درمیان ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات اپنے جی سی سی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پرامن بقائے باہمی اور علاقائی معاشی انضمام پر مبنی مشرق وسطیٰ کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔
اجلاس کے بعد وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں جی سی سی اور یورپی یونین کے درمیان استحکام کے فروغ، بحری نقل و حمل کی آزادی کے تحفظ اور عالمی سپلائی چینز اور توانائی کی سلامتی کے تحفظ کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔