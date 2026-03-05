شیخ حمدان بن محمد اور سعودی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

دبئی، 5 مارچ، 2026 (وام) -- دبئی کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے جمعرات کو مملکت سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور گزشتہ چند دنوں کے دوران متحدہ عرب امارات، مملکت سعودی عرب اور دیگر برادر ممالک کے خلاف ہونے والی حالیہ جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی معاہدوں اور ریاستوں کی خودمختاری، سلامتی اور تحفظ کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات علاقائی اور عالمی سطح پر سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔
گفتگو میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دونوں ممالک اپنی قومی صلاحیتوں کے تحفظ اور متحدہ عرب امارات اور مملکت سعودی عرب میں مقیم تمام افراد کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔