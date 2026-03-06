آسٹریا کا خلیج اور مشرق وسطیٰ کے شراکت داروں کے ساتھ علاقائی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ

ویانا، 6 مارچ، 2026 (وام) --جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچین اسٹوکر نے کہا ہے کہ ان کا ملک خلیج اور مشرق وسطیٰ کے شراکت داروں کے ساتھ علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔
کرسچین اسٹوکر نے کہا کہ آسٹریا کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی اور سیاسی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ آسٹریا ان تمام ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے جو ایرانی حکومت کے بلا تفریق حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ ایسے حملے فوری طور پر بند ہونے چاہئیں۔
دریں اثنا آسٹریا کی وزیر خارجہ بیٹے مینل-رائزنگر نے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خطے کے ممالک پر بلا جواز حملے فوری طور پر بند ہونے چاہئیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی صورت میں وسیع تر جنگ سے بچنا ضروری ہے۔