شیخ منصور بن زاید کی کویت کے ولی عہد سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 6 مارچ، 2026 (وام) —نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح سے ٹیلیفون پر گفتگو کی جس میں دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون و ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا، خصوصاً ان حملوں کے تناظر میں جو متحدہ عرب امارات، ریاست کویت اور متعدد برادر ممالک کو نشانہ بنائے گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے خلیجی سطح پر مشترکہ ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
دونوں رہنماؤں نے ان سنگین حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی منشور، ریاستوں کی خودمختاری اور عوام کے تحفظ و سلامتی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اور ان کے علاقائی و عالمی سلامتی اور استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔