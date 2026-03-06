متحدہ عرب امارات میں آئندہ پانچ روز کے دوران جزوی ابر آلود موسم اور بعض علاقوں میں بارش کا امکان

ابوظہبی، 6 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے جمعہ 6 مارچ سے منگل 10 مارچ 2026 تک کے لیے موسم کی پیش گوئی جاری کرتے ہوئے ملک کے بیشتر علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود موسم اور بعض مقامات پر بارش کے امکان کی اطلاع دی ہے۔
ادارے کے مطابق جمعہ کو موسم عموماً صاف سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ مغربی علاقوں میں بعض اوقات مکمل ابر آلود ہونے کا امکان ہے۔ شمال مغربی سمت سے ہلکی سے معتدل ہوائیں چلیں گی جو بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا باعث بن سکتی ہیں، جن کی رفتار 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ جھکڑوں کی صورت میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سمندر عرب خلیج میں شدید جبکہ بحیرہ عمان میں معتدل سے بعض اوقات شدید رہے گا۔
ہفتہ کو موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور بالخصوص مغربی اور ساحلی علاقوں میں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں بتدریج معمولی اضافہ متوقع ہے۔ شمال مغربی سمت سے ہلکی سے معتدل ہوائیں چلیں گی جو بعض اوقات تیز ہو سکتی ہیں اور ان کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سمندر صبح کے وقت عرب خلیج میں قدرے شدید رہے گا تاہم بعد ازاں معتدل سے ہلکا ہو جائے گا جبکہ بحیرہ عمان میں ہلکی لہریں متوقع ہیں۔
اتوار کے روز فضا میں نمی میں اضافہ ہوگا اور صبح کے وقت بعض اندرونی علاقوں میں کہر بننے کا امکان ہے۔ موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہنے کی توقع ہے جبکہ بعض مغربی علاقوں، ساحلی مقامات اور جزائر میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ ہوائیں شمال مغربی سے شمال مشرقی سمت کی جانب سے ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی اور بعض اوقات تیز ہو سکتی ہیں، جن کی رفتار 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ سمندر عرب خلیج میں معتدل سے ہلکا جبکہ بحیرہ عمان میں ہلکا رہے گا۔
پیر کو موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور بعض مغربی علاقوں، ساحلی مقامات اور جزائر میں بارش متوقع ہے۔ جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت کی ہلکی سے معتدل ہوائیں چلیں گی جن کی رفتار 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ سمندر عرب خلیج اور بحیرہ عمان دونوں میں ہلکا رہے گا۔
منگل کو بھی موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہنے کی توقع ہے جبکہ بعض مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ خاص طور پر شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ شمال مغربی سے شمال مشرقی سمت کی ہلکی سے معتدل ہوائیں چلیں گی جو بعض اوقات تیز ہو سکتی ہیں اور ان کی رفتار 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سمندر عرب خلیج میں ہلکا سے معتدل جبکہ بحیرہ عمان میں ہلکا رہے گا۔