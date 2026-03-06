متحدہ عرب امارات کی آذربائیجان پر ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 6 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ آذربائیجان کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی ڈرون حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے خطرناک اشتعال انگیزی، ریاستی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ حملوں کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلانا تمام قانونی اور سیاسی اصولوں کے تحت قابلِ مذمت ہے۔ بیان کے مطابق یہ ایک سنگین اشتعال انگیزی ہے جو کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور خطے میں تناؤ میں مزید اضافہ کا باعث بنتی ہے۔