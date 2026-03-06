متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے نو بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون تباہ کر دیے

ابوظہبی، 6 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے آج 6 مارچ 2026 کو نو بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگا کر انہیں کامیابی سے روک کر تباہ کیا۔ اسی دوران نظام نے 112 ڈرونز کا بھی پتہ لگایا، جن میں سے 109 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ تین ڈرونز ملک کی حدود میں گرے۔
بیان کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 205 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا جا چکا ہے، جن میں سے 190 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 13 سمندر میں اور دو ملک کی حدود میں گرے۔ اسی عرصے کے دوران 1,184 ایرانی ڈرونز کا بھی پتہ لگایا گیا جن میں سے 1,110 کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ 74 ڈرونز ملک کے اندر گرے۔ اس کے علاوہ آٹھ کروز میزائلوں کا بھی سراغ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا۔
ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریت رکھنے والے تین افراد جاں بحق ہوئے جبکہ اماراتی، مصری، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈا، اریٹریا، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری اور ترک شہریت رکھنے والے 112 افراد معمولی زخمی ہوئے۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے، تاکہ متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور وسائل کا تحفظ کیا جا سکے۔