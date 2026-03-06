علاقائی صورتحال کے باوجود امارات میں سیاحتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری

ابوظبی، 6 مارچ، 2026 (وام) --وزارت معیشت و سیاحت نے کہا ہے کہ علاقائی پیش رفت کے باوجود متحدہ عرب امارات میں سیاحت کا شعبہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
وزارت کے مطابق ملک بھر کے ہوٹل، ریزورٹس، سیاحتی و ثقافتی مقامات اور شاپنگ سینٹرز زائرین کا خیرمقدم کر رہے ہیں اور منظور شدہ ضابطہ جاتی فریم ورک کے تحت خدمات فراہم کر رہے ہیں، جبکہ حفاظتی اور معیار کے تمام تقاضوں کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام روزانہ کی بنیاد پر آپریشنل صورتحال اور گنجائش کی سطح کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ خدمات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی ممکنہ چیلنج سے فوری اور مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ وزارت نے زائرین کو مشورہ دیا کہ وہ بکنگ یا پروگراموں سے متعلق تازہ معلومات کے لیے براہ راست ہوٹلوں یا سیاحتی خدمات فراہم کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زائرین کی سلامتی اور آرام اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں، اور اس مقصد کے لیے سیاحت کے شعبے میں شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری جاری رکھی گئی ہے تاکہ موجودہ حالات میں سیاحتی سرگرمیوں کے تسلسل اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
دریں اثنا محکمہ ثقافت و سیاحت – ابوظہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ شہر کے ہوٹل، سیاحتی مقامات، تفریحی سرگرمیاں، ثقافتی مراکز اور عجائب گھر معمول کے مطابق کھلے ہیں اور زائرین کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ محکمہ کے مطابق متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے کے ذریعے زائرین، شراکت داروں، ملازمین اور مقامی کمیونٹی کو ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ سیاحتی تجربہ بہتر بنایا جا سکے اور شعبے کا تسلسل برقرار رہے۔
اسی تناظر میں یاس آئی لینڈ کے تفریحی مقامات روزانہ زائرین کا خیرمقدم کر رہے ہیں، جہاں خاص طور پر بہار کے موسم اور سرکاری اسکولوں کی تعطیلات کے دوران خاندانوں کے لیے مختلف سرگرمیاں اور تفریحی تجربات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جزیرے کے نمایاں تفریحی مراکز میں فراری ورلڈ یاس آئی لینڈ ابوظہبی، یاس واٹر ورلڈ ابوظہبی، وارنر برادرز ورلڈ یاس آئی لینڈ ابوظہبی اور سی ورلڈ یاس آئی لینڈ ابوظہبی شامل ہیں، جو ہر عمر کے افراد کے لیے متنوع تفریحی مواقع فراہم کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکولوں کی تعطیلات کے دوران خاندانوں کی بڑی تعداد سیاحتی مقامات، عجائب گھروں اور تفریحی مراکز کا رخ کر رہی ہے، جہاں تفریح کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔