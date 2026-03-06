فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

فجیرہ، 6 مارچ، 2026 (وام) --امارت فجیرہ میں متعلقہ حکام نے فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں لگنے والی آگ پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ یہ آگ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایک ڈرون کو روک کر تباہ کرنے کے بعد گرنے والے ملبے کے باعث بھڑک اٹھی تھی۔
فجیرہ حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق ہنگامی ردعمل کی ٹیموں نے آگ پر قابو پانے کے لیے چوبیس گھنٹے مسلسل کارروائی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں صورتحال کو مکمل طور پر قابو میں لے لیا گیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
میڈیا آفس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری اور مستند ذرائع پر انحصار کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔