متحدہ عرب امارات کی بحرین میں قطری بحریہ کے اہلکاروں کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 7 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین میں ان عمارتوں کو نشانہ بنانے والے بلااشتعال ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے جن میں خلیج تعاون کونسل کی مشترکہ فوجی کمان کے تحت قائم متحدہ بحری آپریشنز سینٹر میں خدمات انجام دینے والی قطری امیری بحریہ کے اہلکار مقیم تھے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس حملے کو مملکت بحرین کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ قرار دیا۔ بیان کے مطابق یہ واقعہ خلیجی ممالک اور وسیع تر خطے کی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب کرنے والی ایک خطرناک پیش رفت بھی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین اور ریاست قطر کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے خلیجی ممالک سمیت برادر اور دوست ممالک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ کشیدگی کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے اور علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی مکمل پاسداری ضروری ہے۔