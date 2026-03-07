شیخ عبداللہ بن زاید کی متعدد عالمی رہنماؤں سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 7 مارچ، 2026 (وام)--نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین پیش رفت اور متحدہ عرب امارات سمیت خطے کے کئی ممالک کو نشانہ بنانے والے بلااشتعال ایرانی میزائل حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی، پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، اٹلی کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون انتونیو تاجانی، سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر و سربراہ وفاقی محکمہ خارجہ اگنازیو کیسِس، فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور ژاں-نوئل بارو، نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایراموف سے گفتگو کی۔
ان رابطوں کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال کے علاقائی سلامتی و استحکام، عالمی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے اور مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید اور متعلقہ وزرائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، اور کہا کہ ایسے اقدامات ریاستوں کی سلامتی اور خودمختاری کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
انہوں نے اس بات کی بھی توثیق کی کہ نشانہ بننے والے ممالک کو اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں و رہائشیوں کی سلامتی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔
گفتگو کے دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے اور علاقائی سلامتی و استحکام کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں اور ذمہ دارانہ مکالمے کی حمایت میں عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات کو مزید مضبوط بنایا جانا چاہیے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے وزرائے خارجہ کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں مقیم تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خطے میں پائیدار سلامتی و استحکام کے فروغ اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔
