بلوچستان میں دو سکیورٹی آپریشنز کے دوران 15 عسکریت پسند ہلاک

اسلام آباد، 7 مارچ، 2026 (وام) --پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے جنوب مغربی صوبے میں دو الگ الگ سکیورٹی آپریشنز کے دوران کم از کم 15 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔
فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق سکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں ایک آپریشن کیا، جہاں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران شدید جھڑپیں ہوئیں جن کے نتیجے میں 12 عسکریت پسند مارے گئے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ دوسرا آپریشن بلوچستان کے علاقے بسیمہ میں اس وقت کیا گیا جب سکیورٹی فورسز کو عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد تین عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔
فوج کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔