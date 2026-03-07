اماراتی فضائی دفاع نے 15 بیلسٹک میزائل اور درجنوں ڈرون تباہ کر دیے

ابوظہبی، 7 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ہفتہ 7 مارچ 2026 کو 16 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا، جن میں سے 15 کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ اسی دوران فضائی دفاعی نظام نے 121 ڈرونز کا بھی پتہ لگایا، جن میں سے 119 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ دو ڈرونز متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے۔
بیان کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 221 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا جا چکا ہے، جن میں سے 205 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 14 میزائل سمندر میں گرے اور دو میزائل ریاست کی حدود میں گرے۔ اسی عرصے کے دوران 1,305 ایرانی ڈرونز کا بھی پتہ لگایا گیا، جن میں سے 1,229 کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ 76 ڈرونز متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے۔ اس کے علاوہ آٹھ کروز میزائلوں کا بھی سراغ لگا کر انہیں تباہ کیا گیا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریت رکھنے والے تین افراد جاں بحق ہوئے جبکہ اماراتی، مصری، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈا، اریٹریا، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری اور ترک شہریت رکھنے والے 112 افراد معمولی زخمی ہوئے۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور صلاحیتوں کی حفاظت کی جا سکے۔