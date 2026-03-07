متحدہ عرب امارات محفوظ اور مضبوط ہے، صدر شیخ محمد بن زاید کا عزم

ابوظہبی، 7 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات محفوظ ہے اور اپنی معاشرتی یکجہتی اور فوجی و سول اداروں کی مؤثر کارکردگی کی بدولت ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ بات انہوں نے حالیہ ایرانی حملوں میں زخمی ہونے والے چند افراد کی عیادت کے دوران کہی، جن حملوں کا ہدف متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک تھے۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے موجودہ حالات میں اماراتی معاشرے، شہریوں اور رہائشیوں کے مثالی طرز عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذمہ داری، یکجہتی اور تعاون کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ متحدہ عرب امارات اپنی خوبصورتی اور کشش کے لیے دنیا بھر میں معروف ہے، تاہم یہ ایک مضبوط اور پائیدار قوم بھی ہے جو ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اپنے عوام کی سلامتی کے تحفظ کے لیے عزم اور حوصلہ رکھتی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات موجودہ صورتحال پر قابو پا لے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بن کر ابھرے گا۔
صدر امارات نے مسلح افواج اور تمام فوجی اداروں، سیکیورٹی ایجنسیوں اور متعلقہ ٹیموں کی کارکردگی کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا اور قوم کے دفاع، ریاست کی سرزمین اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے ان کی پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور لگن کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ ان کی مخلصانہ کوششیں قومی فخر اور قدر کی مستحق ہیں۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کو عزت، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے۔