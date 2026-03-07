متحدہ عرب امارات اپنی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، صدر شیخ محمد بن زاید

ابوظہبی، 7 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی سلامتی اور اپنے شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتا ہے اور موجودہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
اپنے بیان میں صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج، سیکیورٹی اداروں اور تمام قومی اداروں اور ٹیموں کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے تحفظ کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی تیاری، ہم آہنگی اور تعاون کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو باعثِ فخر ہے۔
انہوں نے ملک اور خطے کو درپیش موجودہ حالات کے تناظر میں اماراتی معاشرے، خواہ وہ شہری ہوں یا رہائشی، کی ذمہ دارانہ آگاہی اور مثبت کردار پر بھی دلی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کے افراد نے اپنے اقوال و اعمال کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی سچی محبت اور وفاداری کا اظہار کیا ہے۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں بسنے والا ہر شخص اس سرزمین سے اپنی محبت اور اس کی ترقی میں اپنی شراکت کے ذریعے اماراتی ہے۔
صدر امارات نے حملوں کے متاثرین کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔
انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات، جو زاید کی سرزمین ہے، اپنی وحدت اور یکجہتی کے ذریعے مضبوط رہے گا، اپنی خودمختاری کے دفاع میں ثابت قدم رہے گا اور مستقبل کی جانب مسلسل پیش قدمی جاری رکھے گا۔