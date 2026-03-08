متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاع نے 16 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون تباہ کر دیے

ابوظہبی، 8 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے آج 17 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا، جن میں سے 16 کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ اسی دوران 117 ڈرونز کا بھی پتہ لگایا گیا، جن میں سے 113 کو روک لیا گیا جبکہ چار ڈرونز ملک کی حدود میں گرے۔
وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 238 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا جا چکا ہے، جن میں سے 221 کو تباہ کر دیا گیا، 15 سمندر میں گرے جبکہ دو میزائل متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے۔ اسی عرصے کے دوران 1,422 ایرانی ڈرونز کا بھی پتہ لگایا گیا جن میں سے 1,342 کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ 80 ڈرونز ملک کی حدود میں گرے۔ اس کے علاوہ آٹھ کروز میزائلوں کا بھی سراغ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا۔
ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریوں سمیت چار افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 112 افراد کو درمیانے سے معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹیریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس اور ترکیہ کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دے گی، تاکہ متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور قومی مفادات اور صلاحیتوں کی حفاظت کی جا سکے۔