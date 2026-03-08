وزارت خارجہ کا بیان: امارات کو اپنی خودمختاری کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے

ابوظہبی، 8 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ ایرانی جارحیت کے وحشیانہ اور بلااشتعال حملوں کے بعد دفاعی حالت میں ہے، جن میں 1,400 سے زائد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بنیادی ڈھانچے اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں اور زخمی ہوئے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں اور متحدہ عرب امارات کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی تنازع یا کشیدگی میں ملوث ہونے کا خواہاں نہیں ہے۔ تاہم یو اے ای نے اس بات کی توثیق کی کہ وہ اپنی خودمختاری، قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔