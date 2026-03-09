ایران کے میزائل اور ڈرون حملے، اماراتی فضائی دفاعی نظام متحرک

ابوظہبی، 9 مارچ، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک اس وقت ایران کی جانب سے کیے جانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کا مؤثر جواب دے رہا ہے۔
وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں سنائی دینے والی آوازیں دراصل فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے دوران میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔
بیان میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی اور سیکیورٹی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کریں اور مستند ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر ہی انحصار کریں۔