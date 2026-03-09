ایرانی ڈرون حملہ: بحرین کے علاقے سترة میں 32 شہری زخمی، چار کی حالت تشویشناک

منامہ، 9 مارچ، 2026 (وام) --مملکت بحرین کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ آج صبح سترة کے علاقے میں ایرانی ڈرون کے مبینہ دشمنانہ حملے کے نتیجے میں 32 شہری زخمی ہوگئے ہیں، جن میں چار افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں جنہیں فوری جراحی مداخلت کی ضرورت پیش آئی۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ تمام زخمی بحرینی شہری ہیں اور انہیں فوری طور پر قریبی طبی مراکز منتقل کیا گیا جہاں انہیں خصوصی طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
حکام کے مطابق زخمیوں میں ایک 17 سالہ لڑکی بھی شامل ہے جس کے سر اور آنکھ پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اسی طرح سات اور آٹھ برس کے دو بچوں کی ٹانگوں پر سنگین زخم آئے ہیں۔ متاثرین میں سب سے کم عمر دو ماہ کا شیر خوار بچہ بھی شامل ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تمام زخمیوں کے علاج کے لیے خصوصی طبی ٹیمیں مسلسل خدمات انجام دے رہی ہیں اور مریضوں کی حالت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔