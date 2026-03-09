ویتنام کے وزیر اعظم کی صدر شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 9 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم معالی فام منہ چن کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے میں جاری سنگین پیش رفت اور ان کے علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران وزیر اعظم فام منہ چن نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایران کے کھلے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں ویتنام کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے لیے ویتنام کے معاونانہ موقف پر ویتنامی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مزید بحرانوں سے بچنے کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔