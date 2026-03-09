امارات کی ترکیہ پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی کوشش کی شدید مذمت

ابوظبی، 9 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ ترکیہ کو ایرانی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی بلا اشتعال کوشش کی شدید مذمت کی ہے، جو ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسری بار کی گئی۔
وزارت خارجہ کے مطابق شمالی اوقیانوس معاہدہ تنظیم (نیٹو) کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو ترک فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد کامیابی کے ساتھ روک کر تباہ کر دیا۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات ان معاندانہ اقدامات کو خطرناک اشتعال انگیزی، ریاستی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ تصور کرتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ برادر اور دوست ممالک کو مسلسل نشانہ بنانا تمام قانونی اور سیاسی اصولوں کے تحت قابلِ مذمت ہے اور اس قسم کی کارروائیاں ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہیں جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔