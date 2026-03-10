ایکواڈور کے صدر کی امارات سے اظہارِ یکجہتی، شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو

ابوظبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ ایکواڈور کے صدر عزت مآب ڈینیئل نوبوا کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں انہوں نے اپنے ملک کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
گفتگو کے دوران صدر ڈینیئل نوبوا نے ایرانی حملوں کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں ایکواڈور کے حمایتی موقف پر صدر ڈینیئل نوبوا کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں فوجی کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کی طرف واپسی کو ناگزیر قرار دیا، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔