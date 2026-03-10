کویتی وزیر خارجہ کا یو اے ای شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور یکجہتی

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو آج برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کی جانب سے ٹیلیفون موصول ہوا۔
ٹیلیفونک رابطے کے دوران کویتی وزیر خارجہ نے مسلح افواج کے ارکان کیپٹن پائلٹ سعید راشد حمد البلوشی اور فرسٹ لیفٹیننٹ علی صالح اسماعیل التوناجی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یہ حادثہ ملک میں قومی فرض کی انجام دہی کے دوران ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا تھا۔
شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے اس المناک سانحے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں کویت کی مکمل یکجہتی کی یقین دہانی کرائی۔
انہوں نے دونوں شہداء کے اہل خانہ سے بھی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔