قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی اماراتی شہداء پر تعزیت

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام)-- نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو آج برادر ملک قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کی جانب سے ٹیلیفون موصول ہوا۔
ٹیلیفونک رابطے کے دوران قطری وزیر اعظم نے مسلح افواج کے ارکان کیپٹن پائلٹ سعید راشد حمد البلوشی اور فرسٹ لیفٹیننٹ علی صالح اسماعیل التوناجی کی شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ حادثہ ملک میں قومی فرض کی انجام دہی کے دوران ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا تھا۔
شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس المناک سانحے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت، حکومت اور عوام سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دونوں شہداء کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔