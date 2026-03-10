صدر شیخ محمد بن زاید اور شیخ محمد بن راشد کی المرمووم میں ملاقات، ملکی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ

دبئی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم سے دبئی کے المرمووم کے مقام پر ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی۔
ملاقات کے دوران امارات کے صدر اور نائب صدر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کو محفوظ رکھے اور ملک کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھیں۔
اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے فوجی اور سول اداروں کی جانب سے موجودہ ایرانی جارحیت کے تناظر میں ملک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ اور عوام کے تحفظ کے لیے جاری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ امن و استحکام کا مرکز رہے گا اور قومی اتحاد، مضبوط اداروں اور مؤثر قیادت کی بدولت ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
انہوں نے مسلح افواج اور تمام فوجی اداروں، سیکیورٹی سروسز اور متعلقہ ٹیموں کی ان قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو وہ وطن کے دفاع اور ملک کے علاقے، شہریوں، رہائشیوں اور مہمانوں کے تحفظ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
بعد ازاں صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے افطار عشائیے میں شرکت کی۔
اس موقع پر ولی عہد دبئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم؛ پہلے نائب حکمران دبئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ عزت مآب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم؛ دوسرے نائب حکمران دبئی عزت مآب شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم؛ نائب چیئرمین صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء کے امور عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان؛ نائب چیئرمین صدارتی عدالت برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان؛ دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے صدر، اور ایمریٹس ایئر لائن اور گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم؛ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد شیوخ، وزراء اور سینئر حکام بھی موجود تھے۔