متحدہ عرب امارات کی کردستان ریجن میں قونصل خانے پر ڈرون حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے کردستان ریجن عراق میں واقع اپنے قونصل خانے کو نشانہ بنانے والے بلا اشتعال دہشت گرد ڈرون حملے کی شدید اور سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں مادی نقصان ہوا تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سفارتی مشنز اور عمارتوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور اصولوں، خصوصاً ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات، کی صریح خلاف ورزی ہے جو سفارتی عمارتوں کی حرمت اور سفارتی عملے کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ بیان کے مطابق اس نوعیت کے اقدامات خطرناک کشیدگی کو جنم دیتے ہیں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ عراق کی حکومت اور کردستان ریجن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حملے کے حالات کی مکمل تحقیقات کریں، ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کریں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔
وزارت خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات ایسے تمام حملوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جائیں، اور اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سفارتی عمارتوں، مشنز اور ان کے عملے کا تحفظ ناگزیر ہے۔