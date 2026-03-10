شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن وزیر خارجہ کی نیکوسیا میں ملاقات، علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال

نیکوسیا، 10 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے قبرصی دارالحکومت نیکوسیا کے ورکنگ دورے کے دوران وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ جوہان ویڈے فول سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائل حملوں کے نتائج اور ان کے علاقائی سلامتی و استحکام کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
فریقین نے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا بھی جائزہ لیا۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کہا کہ امارات اور جرمنی کے درمیان تعلقات مشترکہ وژن کی بنیاد پر مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں، جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا اور ترقی و خوشحالی کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے اس شراکت داری کو دونوں دوست ممالک کے درمیان مضبوط اور دیرپا تعلقات کی عکاسی قرار دیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری اور معاون وزیر خارجہ برائے توانائی و پائیداری عبداللہ بلالہ بھی موجود تھے۔