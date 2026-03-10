قطر کی کردستان ریجن میں اماراتی قونصل خانے پر حملے کی شدید مذمت

دوحہ، 10 مارچ، 2026 (وام) --ریاست قطر نے عراق کے کردستان ریجن میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت اور سخت مخالفت کا اظہار کیا ہے۔
قطر نیوز ایجنسی کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی روایات اور معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے جو سفارتی مشنز اور ان کے دفاتر کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سفارتی مشنز اور دفاتر کو نشانہ بنانا ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کی واضح خلاف ورزی ہے اور یہ ایک خطرناک کشیدگی ہے جو سفارتی عملے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہے اور سفارتی خدمات کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں کو کمزور کرتی ہے۔
بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ قطر سفارتی مشنز کو نشانہ بنانے یا سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والے تمام پرتشدد اور دہشت گردانہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ وزارت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جمہوریہ عراق اور پورے خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔