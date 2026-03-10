وزارت دفاع نے دو شہید افسران کے لیے زاید ملٹری ہسپتال میں فوجی اعزاز کے ساتھ جنازہ ادا کیا

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے ابوظہبی کے زاید ملٹری ہسپتال میں مسلح افواج کے دو شہید افسران کیپٹن پائلٹ سعید راشد حمد البلوشی اور فرسٹ لیفٹیننٹ علی صالح اسماعیل التوناجی کے لیے فوجی اعزاز کے ساتھ جنازے کی تقریب منعقد کی۔
دونوں افسران ملک میں قومی فرض کی انجام دہی کے دوران پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے، جو تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔
جنازے کی تقریب میں وزارت دفاع کے متعدد سینئر کمانڈرز اور افسران نے شرکت کی، جبکہ شہداء کے اہل خانہ اور رشتہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے۔
وزارت دفاع نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و سکون نصیب کرے۔