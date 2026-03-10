اماراتی فضائی دفاع نے 262 ایرانی میزائل، 1,475 ڈرونز کا پتہ لگا کر 1,626 ناکام بنائے

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے منگل کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے نو بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا، جن میں سے آٹھ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔
وزارت دفاع کے مطابق اسی دوران مجموعی طور پر 35 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کا بھی سراغ لگایا گیا جن میں سے 26 کو روک لیا گیا جبکہ نو ڈرون ملک کی حدود میں گر گئے۔
وزارت نے بتایا کہ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 262 بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ ان میں سے 241 کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا، 19 سمندر میں جا گرے جبکہ دو میزائل ملک کی حدود میں گرے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 1,475 ایرانی ڈرونز کا سراغ لگایا گیا جن میں سے 1,385 کو روک لیا گیا جبکہ 90 ڈرون ملک کے اندر گرے۔ اس کے علاوہ آٹھ کروز میزائلوں کا بھی پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا۔
ان حملوں کے نتیجے میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریوں سمیت چھ افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 122 افراد درمیانے سے معمولی نوعیت کی زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن اور فلسطین کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا، تاکہ قومی مفادات اور صلاحیتوں کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔