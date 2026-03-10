امارات میں کل جزوی سے مکمل ابر آلود موسم، بعض علاقوں میں بارش کا امکان

ابوظبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کل موسم جزوی طور پر ابر آلود سے کبھی کبھار مکمل ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض ساحلی، شمالی اور مشرقی علاقوں میں بارش بھی متوقع ہے۔
مرکز کے مطابق رات کے وقت اور جمعرات کی صبح بعض ساحلی اور اندرونی علاقوں میں نمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ہوائیں ہلکی سے معتدل رہیں گی جو کبھی کبھار تیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ہواؤں کی سمت شمال مغرب سے شمال مشرق کی جانب رہے گی اور ان کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان ہوگی، جبکہ بعض اوقات یہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
مرکز نے بتایا کہ عرب خلیج میں سمندر کی کیفیت درمیانے سے ہلکے درجے کی رہے گی۔ پہلی مد 05:32 پر جبکہ پہلی جزر 12:27 پر ہوگی۔
بحیرہ عمان میں سمندر کی لہریں عموماً ہلکی رہیں گی تاہم صبح کے وقت کبھی کبھار قدرے خراب ہو سکتی ہیں۔ پہلی مد 16:10 پر، دوسری مد 01:13 پر، پہلی جزر 08:41 پر جبکہ دوسری جزر 20:35 پر ہوگی۔