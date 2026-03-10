جی سی سی کی عراق کے کردستان ریجن میں اماراتی قونصل خانے پر حملے کی مذمت

ریاض، 10 مارچ، 2026 (وام)--خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے عراق کے کردستان ریجن میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔
انہوں نے اس حملے کو ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں سفارتی مشنز میں تعینات سفارتکاروں اور عملے کی سلامتی اور تحفظ کو براہِ راست خطرے میں ڈالتی ہیں۔
جاسم محمد البدیوی نے اس واقعے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جی سی سی کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خلیج تعاون کونسل خطے کی سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی ہر قسم کی تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے۔