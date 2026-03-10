گیمبیا کے صدر کی شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ گیمبیا کے صدر آداما بارو کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی۔
صدر آداما بارو نے کہا کہ یہ حملے ریاستی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں گیمبیا کے حمایتی موقف پر صدر آداما بارو کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے اور مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات اور سفارتی ذرائع کی طرف واپسی ناگزیر ہے، تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔