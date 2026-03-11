لائبیریا کے صدر کی شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ لائبیریا کے صدر عزت مآب جوزف نیوما بوکائی کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں خطے میں جاری سنگین عسکری پیش رفت اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران صدر جوزف نیوما بوکائی نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے ریاستی خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اس کے عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں لائبیریا کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں لائبیریا کے حمایتی موقف پر صدر جوزف نیوما بوکائی کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے عسکری کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ تنازع کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔