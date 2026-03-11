شیخ عبداللہ بن زاید کی متعدد وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی میزائل حملوں پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ اور عہدیداروں سے ٹیلیفونک رابطے کیے، جن میں ایران کی جانب سے بلا اشتعال میزائل حملوں کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان حملوں میں متحدہ عرب امارات اور خطے کے کئی ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ سربیا کے وزیر خارجہ مارکو دوریچ، برطانیہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور یوویٹ کوپر، عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون، امیگریشن اور مصری تارکین وطن ڈاکٹر بدر عبدالعاطی، مملکت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی، اور یونان کے وزیر قومی دفاع نیکوس ڈینڈیاس سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔
ان رابطوں کے دوران ایران کے بلا اشتعال میزائل حملوں کے سنگین نتائج پر گفتگو کی گئی، جو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی معاشی استحکام اور توانائی کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور وزرائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر ایران کے بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ ریاستوں کو اپنی خودمختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کا مکمل اور جائز حق حاصل ہے۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر ان ممالک کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
گفتگو کے دوران فریقین نے بحرانوں اور حل طلب امور کے پُرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ علاقائی اور عالمی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔