شیخ عبداللہ بن زاید کی شہید کیپٹن پائلٹ سعید راشد البلوشی کے اہل خانہ سے تعزیت

العین، 11 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے قومی فرض کے ہیرو کیپٹن پائلٹ سعید راشد البلوشی کی شہادت پر تعزیت پیش کی، جو متحدہ عرب امارات میں اپنے فرض کی انجام دہی کے دوران ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث پیش آنے والے حادثے میں شہید ہوئے۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے العین ریجن کے المقام علاقے میں منعقدہ تعزیتی مجلس میں شرکت کی اور شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قومی فرض کے اس ہیرو کو اپنی رحمت سے نوازے، اسے جنت میں صالحین اور شہداء کے ساتھ بلند مقام عطا کرے اور اس کے اہل خانہ و عزیزوں کو صبر و سکون نصیب فرمائے۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات، اس کی قیادت اور عوام کو اپنے ان ہیروز پر فخر ہے جو قربانی، وفاداری اور وطن کی خدمت کے اعلیٰ اقدار کی روشن مثال ہیں۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو اپنے بہادر سپاہیوں اور ان کی قربانیوں پر فخر ہے جو وطن کے دفاع اور اس کی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے اخلاص اور جانثاری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔