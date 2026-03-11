عالمی منڈی میں سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ

کیپیٹلز، 11 مارچ، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں آج صبح اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی سے متعلق خدشات میں کمی آئی ہے، جبکہ سرمایہ کار اس ہفتے جاری ہونے والے امریکی معاشی اعداد و شمار کے منتظر ہیں تاکہ فیڈرل ریزرو کی آئندہ پالیسی کے امکانات کا اندازہ لگایا جا سکے۔
تازہ اعداد و شمار کے مطابق سونے کی قیمت تقریباً 4 فیصد اضافے کے ساتھ 5,213.99 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔
اسی طرح اسپاٹ سلور کی قیمت میں تقریباً 6 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 88.89 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔
اسپاٹ پلاٹینم کی قیمت میں تقریباً 1 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ 2,221.48 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پیلاڈیم کی قیمت 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 1,679.73 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔