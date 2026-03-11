بحرین کے فضائی دفاع نے 106 بیلسٹک میزائل اور 177 ڈرون تباہ کر دیے

منامہ، 11 مارچ، 2026 (وام) --بحرین ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مملکت کو نشانہ بنانے والے 106 بیلسٹک میزائل اور 177 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں روک کر تباہ کر دی ہیں۔
بحرین نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ بیان میں جنرل کمانڈ نے کہا کہ شہری مقامات اور نجی املاک کو بیلسٹک میزائلوں اور بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کے ذریعے نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی واضح خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے بلا امتیاز حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔